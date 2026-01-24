MSB Tatbikat Anını Paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözleri Yeniden Akıllara Geldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mehmetçiğin tatbikatta denizden karaya çıkarma yaptığı anlara ait bir fotoğraf yayınlanırken paylaşımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Yunanistan'a yönelik sarf ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri gündem oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri karada, havada ve denizde tatbikatlarını sürdürüyor.
Bölgede yaşanabilecek olası acil durumlara ilişkin hazırlıklar sürerken Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda gerçekleştirilen tatbikata ait görsel yer aldı.
'DENİZDEN KARAYA, KARARLILIKLA'
Fotoğrafta Türk askerlerinin, gemiden inerek denizden karaya çıkarma yaptıkları görüldü.
'Denizden karaya, kararlılıkla!' notuyla paylaşılan fotoğraf kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Öte yandan paylaşılan sözler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2022 yılında Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada Yunan gazeteci tarafından 'Bir gece ansızın Yunanistan'a gelebiliriz derken ne kastediyorsunuz. Yunanistan'a gerçekten saldırmayı mı düşünüyorsunuz?' diye soruldu.
'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, bu sözlerin sadece Yunanistan'ı kapsamadığını belirterek şunları kaydetmişti:
Konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran, hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz.'
Bunu böyle bilmeleri lazım. Böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre heralde onlar da anlamıştır.