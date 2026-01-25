Teknoloji Devi Şifreleri Devlete Teslim Etti!

Teknoloji devi Microsoft, gizlilik tartışmalarını yeniden alevlendirecek bir karara imza attı. Şirket, FBI'ın yürüttüğü bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kullanıcılarına ait şifrelenmiş verilere erişim sağlayan anahtarları federal yetkililere teslim etti.Geçtiğimiz yıl gerçekleşen olayda FBI, Guam'daki COVID işsizlik yardımı programıyla ilgili potansiyel bir dolandırıcılığı araştırıyordu. Soruşturma kapsamında üç dizüstü bilgisayardaki verilere ulaşmak isteyen yetkililer, mahkeme emriyle şirketin kapısını çaldı ve istedikleri erişim iznini aldı.Bu hamle, teknoloji şirketlerinin genellikle devlet taleplerine karşı sergilediği dirençli duruşla çelişiyor. Hatırlanacağı üzere Apple, 2016 yılındaki San Bernardino davasında FBI'ın benzer bir talebini reddetmiş ve büyük bir hukuk mücadelesi başlatmıştı. O dönemde Microsoft dahil birçok dev şirket Apple'a destek vermişti.Ancak bu kez durum farklı gelişti. Şirket sözcüsü Charles Chamberlayne, geçerli bir yasal emir aldıklarında sunucularında saklanan anahtarları teslim etmekle yasal olarak yükümlü olduklarını belirtti. Kullanıcıların BitLocker kurtarma anahtarlarını kolaylık olsun diye buluta yedeklemeleri, bu verilerin şirketin erişimine açık hale gelmesine neden oluyor.Senatör Ron Wyden, şirketlerin kullanıcıların şifreleme anahtarlarını gizlice devlete vermesini “sorumsuzluk” olarak nitelendirdi. Kullanıcıların verilerini korumak için güvenli olduğunu düşündükleri bir sistemin, aslında devlet erişimine açık bir arka kapı barındırması büyük tepki çekiyor.Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise bu durumun tehlikeli bir emsal oluşturduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu kapının bir kez açılmasının ardından kötüye kullanım riskinin artacağından endişe ediyor.Endişelerin bir diğer boyutu da uluslararası ilişkilerle ilgili. ACLU'dan siber güvenlik danışmanı Jennifer Granick, insan hakları sicili zayıf olan yabancı hükümetlerin de benzer taleplerde bulunabileceği uyarısında bulunuyor. Eğer Microsoft ABD hükümetine bu anahtarları veriyorsa, diğer ülkelerin de aynı taleple gelmesinin önü açılmış olabilir.