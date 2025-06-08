Trafik cezaları artırılacak: Teklif, Genel Kurul'da görüşülecek

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.Teklif, Kurban Bayramı sonrası toplancak Meclis Genel Kurulu'nun da gündemi olacak...AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası verilecek.Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlar ise 200 bin lira idari para cezası ödeyecek.KAZA YERİNDEN HABERSİZ AYRILANA HAPİS CEZASI GELECEKTBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kurallara uymayanların para cezasının yanında hapis cezasıyla da karşılaşabileceğini aktardı:Teklifle öncelikle ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında trafik zabıtasının iznini almadan olay yerinden ayrılan sürücülere idari para cezasına ek olarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.KEYFİ OLARAK TRAFİĞİ ENGELLEYENLERE 90 BİN TL CEZA KESİLECEKTrafikte düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yapmak, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerde bulunmak yasak olacak.Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde makas atanlar, otoyollarda veya karayollarında araçlarını ters istikamette kullananlar, konvoy yapanlar, keyfi olarak araçlarını trafiği engelleyecek şekilde karayolu üzerinde durduranlara 90 bin lira para cezası verilecek ve ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN YANDIDüzenleme ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liraya yükseltilecek. İhlalin tekrarında cezalar kademeli artırılacak. 1 yılda 2. kez ışık ihlalinde 10 bin lira ceza ödenecek.Kırmızı ışıkta geçerek trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ise ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Işık ihlaliyle trafik kazasına sebep olmada ehliyetine el konulacak.SALDIRI AMACIYLA ARAÇLARINDAN İNENLERE 180 BİN TL CEZATrafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.Araçlarını ters istikamette sürdüğü ya da trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip ettiği, saldırı amacıyla araçtan indiği gerekçesiyle sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin ehliyetleri psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI DA ARTACAKSahte plaka kullanmanın cezası da 140 bin lira olacak. Trafik akışını engelleyenler 90 bin lira idari para cezası ödeyecek. 'Dur' ikazına uymayarak kaçanlara da 200 bin lira ceza uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Araçları da 60 gün süreyle trafikten men edilecek.Uyuşturucu madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri iptal edilecek.Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilenlere verilen idari para cezası ise 25 bin liraya yükseltilecek.SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL OLANLAR YENİ BELGE İÇİN TEKRAR SINAVA GİRECEKBu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak.Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.Kanunun idari yaptırıma bağlayarak yasakladığı bir eylemi basın, yayın, internet, sosyal medya ve diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yaymak ve övmek yasaklanacak.Bu hükme uymayanlara 25 bin lira idari para cezası verilecek.