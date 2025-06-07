Kocaeli'de bir AVM'de dehşet anlar: Çıkartırsam gırtlağına sallarım

İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de arkadaşlarıyla gezen genç, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı, o anlar anbean kaydedildi. Şahin C. isimli saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kocaeli'in İzmit ileçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Arasta Park AVM'de korku dolu anlar yaşandı.İddiaya göre, 'yan bakma' sebebiyle iki kişi, bir grup gencin önünü kesti.BIÇAK İLE SALDIRDITehditler savuran gençlerden Şahin C., belinden çıkardığı bıçak ile karşı gruptaki bir kişiye saldırdı.Kendini korumak isterken elinden bıçaklanan şahsa 8 dikiş atıldı.O ANLAR KAYDEDİLDİO anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.'GIRTLAĞINA SALLARIM'Görüntülerde, bıçakla saldıran şahsın, 'Çıkartırsam hemen gırtlağına sallarım. Harbi sallarım. Sen buradan gittin gittin. Bak hala duruyor.' dediği anlar ile bıçağı belinden çıkarması yer alıyor.TUTUKLANDIŞahin C. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.