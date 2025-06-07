İstanbul'da 5 kuyumcudan 3 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar

İstanbul'da Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuda çarşaf giyerek yüzlerini kapatan iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcuda 375 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak başka kuyumculardan da hırsızlık yaptığını belirlendi.5 KUYUMCUDAN 3 MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALDILARGüvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde iki hırsızdan birinin iş yeri sahibini oyaladığını, o sırada diğerinin hırsızlık yaptığını belirledi.Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuyumcudan hırsızlık yaptıkları, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.YAKALANDILARPolis, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler N.P. ile S.K.'yi Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakaladı.51 SUÇ KAYDI VARŞüphelilerden N.P.'nin daha önceden 39 suç kaydı olduğu belirlendi.Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen diğer şüpheli S.K.'nin ise 51 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.TUTUKLANDILAREmniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildiler.