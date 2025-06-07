CHP’li Didim Belediyesi’nde damat krizi: Cem Armutlu kayınvalidesi Hatice Gençay’ın kirli oyunlarını tek tek anlattı!

CHP’li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, göreve gelir gelmez damadı Cem Armutlu’yu işe aldı. Ancak ikili arasında yaşanan gerilim sonrası belediyeden uzaklaştırılan damat Armutlu, kayınvalidesi ve kayınpederinin belediyedeki kirli para sarmalını anlattı. Armutlu seçim döneminde iş insanlarından tam 19 milyon TL toplandığını anlattı. Paralar ise iddiaya göre çöp poşetinde taşındı. İşte CHP’li belediyeyi karıştıran damadın iddiaları…

İzmir Didim'de 31 Mart seçimleri sonrası göreve gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, damadı Cem Armutlu'yu belediyede işe aldı. Alım ve ihale işlerinde danışman olarak göreve başlayan damat Armutlu, Didim Belediyesi tarafından 2022'de yaptırılan ve 780 milyona mal olan amfi tiyatro "eksen kayması" olduğu iddiasıyla kapısına kilit vurulmasında rol oynamıştı.



ANFİ tiyatronun kapanması sonrası projenin yapını üstlenen firma sahibi, yapıda eksen kayması olmadığını, damat Armutlu'nun istediği firmanın ihaleyi alamadığı için bu iddiaların ortaya atıldığını açıkladı. Yüklenici firma hatanın kendisinden kaynaklanmadığını, belirterek bilirkişi raporu için başvuru yaptı.



DAMADININ YETKİLERİNİ ELİNDEN ALDI, BELEDİYEDEN UZAKLAŞTIRDI!



Gelen bilirkişi raporunda binanın temelinde kayma olmadığı sadece duvarlarında sıva dökülmeleri olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, damadının yetkilerini elinden aldı ardından kendisini belediyeden uzaklaştırdı.



'İŞLERİ ÇÖZME' VAADİYLE BAZI KİŞİLERDEN PARA ALDI…



Yeni Asır'ın haberine göre damat Armutlu, belediyeyle ilgili işlerini çözmek vaadiyle daha önceden bazı kişilerden paralar aldı. Para verdikleri ileri sürülen kişiler, damadın uzaklaştırılması nedeniyle belediyedeki işleri işler çözülemeyince gerilim tırmandı. Başkan Gençay'a evinin önünde kurşun sıkılarak gözdağı verilmesi olayının ardından ise gözler damat Cem Armutlu'ya yoğunlaştı. Saldırının, Gençay'ın damadı Cem Armutlu'yu belediyeden uzaklaştırmasının ardından gerçekleşmesi de kafaları karıştırdı.



İŞ İNSANLARINDAN 19 MİLYON TL TOPLAMIŞLAR



Didim'de yerel seçimler önce yaşanan finansmanı krizi, CHP'li Belediye Başkanı Hatice Gençay ve ailesine yönelik tartışmaları tırmandırdı. Gençay'ın damadı Cem Armutlu'nun ortaya koyduğu iddialar, CHP'li belediyenin seçim dönemi yürüttüğü kirli çarkın adeta kanıtıydı. Damat Cem Armutlu'nun yakın çevresine anlattıklarına göre seçim kampanyasında kullanılan milyonlarca liranın iş dünyasından toplandığı, geri ödemeler için çöp poşetiyle para gönderildiği ve seçimden sonra tüm sorumluluğun damada bırakıldığı iddiaları tartışma yarattı.



Cem Armutlu'nun iddiasına göre, 2024 yerel seçimlerinde ilçede yürütülen kampanya için iş dünyasından yaklaşık 19 milyon TL alındı! Bu süreci Hatice Gençay adına bizzat yönettiğini söyleyen Armutlu, seçimin kazanılmasının ardından, iş insanlarına olan borçları ödemek üzere yeniden harekete geçtiğinde karşısında beklenmedik bir tabloyla karşılaştı.



PARALAR ÇÖP POŞETİNDE TAŞINMIŞ



Hatice Gençay ve eşi Garip Gençay, kendilerine para ulaşmadığını, kimden ne alındığını bilmediklerini belirterek suçlamaları reddetti. Armutlu'nun ifadesine göre, seçim sonrası Hatice Gençay tarafından kendisine iki ayrı seferde para ulaştırıldı. İlki, 300 bin TL, ikincisi ise 350 bin TL olmak üzere toplam 650 bin TL'lik bu ödeme, çöp poşeti içinde ve bir aracı vasıtasıyla verildi. Paraların, belediyeye ait bir şirketin hesabından geldiği ve Hatice Gençay tarafından "Bu benim maaşım, al kimden aldıysan öde" şeklinde teslim edildiği iddia edildi. Bu süreçte Cem Armutlu ile birlikte hareket eden bir iş insanı ise, seçimden önce 100 bin dolar verdiğini, ancak sadece 20 bin dolarının geri ödendiğini ve kalan tutarın Hatice Gençay tarafından ödeneceği söylenmesine rağmen bu sözün tutulmadığını belirtti. Elazığlı iş insanı, damat Armutlu ile birlikte Belediye Başkanı Gençay'ın eşi Garip Gençay'nın ofisine gitti. Garip Gençay, burada iş insanının alacak talebine sert bir yanıt vererek, paranın kendisine verilmediğini ve sorumluluk kabul etmediğini belirtti.



DAMAT VE KAYINPEDER ARASINDA KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU



Tartışmanın büyümesiyle kayınpeder Garip Gençay ile damadı Cem Armutlu arasında hakaretler havada uçuştu. Fizik müdahale yaşanacakken çevredekiler araya girdi ancak tarafların şikayetçi olması üzerine olay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Damat Cem Armutlu'nun polise verdiği ifadeye göre, seçim kampanyası sürecinde Hatice Gençay'ın bilgisi dahilinde yürütülen finansal işlemlerin seçim sonrası kendisine sırt çevrilmesiyle sonuçlandığını söyledi. Armutlu ayrıca seçim sonrasında Hatice Gençay tarafından kendisine gönderilen toplam 650 bin TL'lik iki ayrı ödemenin, çöp poşeti içinde ve bir aracı üzerinden ulaştırıldığını da beyan etti. Armutlu bu baraların belediye iştiraki bir şirket hesabından geldiğinin belirtildiğini Hatice Gençay'ın ise bu ödemeleri "maaşı" olarak tanımladığını dile getirdi.



