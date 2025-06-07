AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılması üzerine sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zeyrek'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.'