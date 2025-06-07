30 büyükşehire kuleler geliyor! Tarih belli oldu

Erdoğan, 'Çamlıca Haberleşme Kulesi ilkleri barındırıyor. 100 tane FM yayınının aynı anda yapılabildiği tek nokta. Ayrıca, televizyonlarımızın da frekans yönetimlerini o merkezden yapıyoruz' dedi.Çanakkale'de boğazın tepesinde, nöbetteki askeri andıran bir formatta kule yaptıklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı;Hem Çamlıca'nın yedeklenmesi hem de İstanbul'daki yayınların daha sağlıklı olabilmesi için aynı zamanda Büyükada'da da bir direk, kule faaliyetimiz oldu. Çalışmasını bitirmiş oldukŞu an Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'da da kule çalışma faaliyetimizi devam ettiriyoruz. 30 büyükşehirde başta olmak üzere bunların tamamında bizim kule yapma ve yayınları birleştirme ve onların çalışmalarını da tamamlama projelerimiz var.Onları da önümüzde bir buçuk yıllık periyot belirlemiş olduk orada, o çalışmaları da o periyot içinde bitirmeyi planlıyoruz' açıklamasını yaptı.