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Beyaz Gazete
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30 büyükşehire kuleler geliyor! Tarih belli oldu

PTT, Kule ve Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, Çamlıca ve Çanakkale kulelerinin benzerlerini 30 büyükşehir başta olmak üzere Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Ekleme: 7.06.2025 - 19:06 Güncelleme: 7.06.2025 - 19:21 / Editör: Damla Şen Demirkaya / Kaynak: Haber7
30 büyükşehire kuleler geliyor! Tarih belli olduErdoğan, 'Çamlıca Haberleşme Kulesi ilkleri barındırıyor. 100 tane FM yayınının aynı anda yapılabildiği tek nokta. Ayrıca, televizyonlarımızın da frekans yönetimlerini o merkezden yapıyoruz' dedi.

Çanakkale'de boğazın tepesinde, nöbetteki askeri andıran bir formatta kule yaptıklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

30 büyükşehire kuleler geliyor! Tarih belli oldu

Hem Çamlıca'nın yedeklenmesi hem de İstanbul'daki yayınların daha sağlıklı olabilmesi için aynı zamanda Büyükada'da da bir direk, kule faaliyetimiz oldu. Çalışmasını bitirmiş olduk

Şu an Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'da da kule çalışma faaliyetimizi devam ettiriyoruz. 30 büyükşehirde başta olmak üzere bunların tamamında bizim kule yapma ve yayınları birleştirme ve onların çalışmalarını da tamamlama projelerimiz var.

30 büyükşehire kuleler geliyor! Tarih belli oldu

Onları da önümüzde bir buçuk yıllık periyot belirlemiş olduk orada, o çalışmaları da o periyot içinde bitirmeyi planlıyoruz' açıklamasını yaptı.