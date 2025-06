Ali Nuhoğlu itirafçı oldu rüşvet çarkını tek tek anlattı! Ekrem İmamoğlu'nun aldığı milyarlık villaların parası İSKİ’den

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve avukat Süleyman Atik etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve her iki isim de tahliye edildi.Sulh Ceza Hakimliği kararında Ali Nuhoğlu'nun 1 Haziran ve 4 Haziran tarihlerinde 2 kez ifade verdiği kaydedilirken Süleyman Atik'in ise 13 Mayıs, 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde 3 kez ifade verdiği belirtildi. Atik ve Nuhoğlu, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.AVM SAHİPLERİNDEN RÜŞVET İSTEDİLERBakırköy'deki Capacity AVM'nin otopark ruhsatlandırma sürecinde AVM sahiplerinden haraç istendiği ortaya çıkmış, AVM yetkilileri tanık olarak verdikleri ifadelerinde, Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız'ın kendileriyle Süleyman Atik aracılığıyla iletişime geçtiğini, ruhsatlandırma için AVM'den 5 milyon dolar talep edildiğini aktarmıştı.AVM yönetiminin bunu reddetmesi üzerine, İBB tarafından 'depreme dayanıksız' olduğu gerekçesiyle 197 milyon TL para cezası kesilmişti. Haraç pazarlığı yapılan toplantılardan birine ait ses kaydında, Atik'in, AVM yönetimini tehdit ederek 5 milyon dolar ve otoparktan ortaklık istediği anlaşılmıştı.Sabah'ın haberine göre itirafçı olan bir diğer isim Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu da Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı 15 milyon liraya İmamoğlu İnşaat'a devretmişti. Ali Nuhoğlu ifadesinde İBB tarafından kendisine yaşatılan süreçleri tüm açık yürekliğiyle anlatmak üzere itirafçı olmak istediğini dile getirdi.'BİZ BURAYI İMAMOĞLU'NA ALMAK İSTİYORUZ SONRA SİZDEN DEVRALACAĞIZ'Sarıyer'de bulunan ve Güllüce Tarım üzerine almış olduğu iki villanın şirket ile beraber İmamoğlu İnşaat'a devriyle ilgili ayrıntılı bilgi vermek istediğini söyleyen Nuhoğlu, villaların alınması hususunda ilk olarak 2021 yılında Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kendisine ulaştığını belirtti.Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz'ın, 'Biz burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz. Şu anda nakit durumumuz buna uygun değil. Kendi gayrimenkullerimizi sattıktan sonrasında sizden, bu villaları almış olduğunuz şirketi devralacağız' dediğini aktardı.İSKİ'DEN ALDIĞI PARALARLA VİLLALARI SATIN ALDINuhoğlu ifadesinin devamında şunları söyledi: 'Ben, Tuncay Yılmaz'a şirketimin durumunun iyi olmadığını bunu su aşamada satın alamayacağımı söyledim. Tuncay Yılmaz bana, İSKİ'de olan alacaklarımdan ödeme çıkartılacağını, bu suretle satın alabileceğimi söyledi. Bu süreçte benim İSKİ'de 500 milyon liraya yakın uzun zamandır alamadığım alacaklarım vardı.Şirketimin nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğumdan bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve öz kaynaklarım ile Sarıyer'de bulunan iki adet villayı kurmuş olduğum Güllüce Tarım A.Ş.'ye aldım.2024 MART'TA DEVRETTİMBu villaları satın aldığım devre kadarki süreçte villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi gibi tüm işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat'ın yetkilileri yürütmüştür. Bu şirketi ben 2024 yılının Mart ayında İmamoğlu İnşaat'a devrettim. Devirle alakalı bu süreçte 15 milyon lira ve Beylikdüzü'nde 6+1 villa vereceklerine (Toplamda 48 milyon lira) ilişkin bir sözleşme yapıldı.Bu olayların basında çok tartışılması üzerine şubat ayında formaliteden bir ek sözleşme 87 milyon lira cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler. Eğer bu para ödenmediği takdirde iki adet daha villanın verileceğine dair sözleşmenin kapsamını genişlettiler.TADİLAT İŞLERİ İÇİN 15 MİLYONLUK ÇEK VERDİLERŞirketin devrinden sonra, toplam bedeli 15 milyon olan 3 adet çek verildi. Güllüce Tarım benim üzerimdeyken, söz konusu villalara yapılan yaklaşık 15 milyonluk tadilat işleri de tarafımca karşılanmıştı. Bana verilen bu 3 çekte villalar benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarına ilişkindir. Tadilat yapan taşeronları da bize Tuncay Yılmaz yönlendirdi.ÖDEME ALMAK İSTİYORSAN KOMİSYON ÖDEBen uzun yıllardır asfalt işiyle uğraşmaktayım. Şirketlerim üzerinden İBB, İSKİ ve bir kısım iştiraklerden birçok ihale aldım. İşleri yaptıktan sonra hakkediş ödemelerinde bir çok sıkıntılar meydana gelmekteydi. Bu sıkıntıları sadece ben değil birçok müteahhit de yaşamaktaydı. Ödemelerimizi almak maksadıyla bize belli bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı.SÜRECİ İMAMOĞLU ADINA KELEŞ YÖNETİYORDUBen her ne kadar başta kabullenmesem de ticari olarak zorlanmam nedeniyle bu teklifi kabul ettim. Bu görüşmeleri İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'le yapıyorduk. Yine bu ödeme trafiğini Ekrem İmamoğlu adına yöneten kişi Fatih Keleş'tir.Bu yapılan ödemeler Fatih Keleş'in kardeşi olan Zafer Keleş'e dolar cinsinden yapılmaktaydı. Tarafımdan temin edilen paralar şirketimin çalışanı tarafından kapalı poşetler içerisinde götürülmüştür. Çalışanlarım bu paraların hangi amaçla götürüldüğünü bilmemektedir. Ancak bu poşetleri götürdüklerine ilişkin sorulursa beyan vereceklerdir.5-6 KEZ ÖDEME ALDILAR SİSTEMİ BU ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORLARBenden en az 5-6 kez ödeme aldılar. Kendi kurdukları sitemi bu şekilde temin ettikleri paralarla yürütmekteydiler ve sistemin devamlılığını sağlamaktaydılar. Bu ödemeler, yapılan hakedişlerle paralel bir şekilde gerçekleşiyordu. Ben bu paraları kasamda her zaman sigorta amacıyla bulundurmuş olduğum paralar içerisinden gönderiyordum. Tahliye edilirsem bu hususları belgeleri ile beraber ortaya koyacağım. 'İKİ SENEDE 4 MİLYON 336 BİN DOLAR VERDİNuhoğlu, ikinci ifadesinde de verdiği paraların tarihlerini, miktarlarını ve dekontlarını savcılıkla paylaştı. Buna göre Nuhoğlu, İmamoğlu'nun kurduğu sisteme yaklaşık 5 milyon dolar aktardı.28 Temmuz 2022'de 640 bin dolar, 9 Ağustos 2022'de 700 bin dolar, aynı gün 466 bin dolar ve yine aynı gün 30 bin doların Zafer Keleş'e teslim edildiğini aktardı. Bu tarihlerin bankadan veya şirket kasasından alınan tarihler olduğunu, bunların tesliminin ya aynı gün ya da bir iki gün içerisinde yapıldığını dile getirdi.FLORYA'DAKİ BAŞKANLIK KONUTU'NDA TESLİM EDİLDİNuhoğlu, 'Bu paraları Aqua Florya'nın otoparkında veya Fatih Keleş'in Florya'daki eski başkanlık konutu olarak bilinen ancak Fatih Keleş'in para tahsilatları için kullanıldığı ofiste teslim edilmiştir' dedi.Nuhoğlu, 28 Mart 2024'de ise 1 milyon 500 dolar, 2 Ağustos 2024'te 500 bin dolar, 21 Kasım 2024'te ise 1 milyon doları Keleş'in işaret ettiği bir başka isme Zeytinburnu Çırpıcı Şantiyesi'nde teslim ettiklerini aktardı.