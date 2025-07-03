Memur zammı belli oldu: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı kaç lira oldu?

Memur maaşı zammı 6 aylık TÜFE verilerinin belirlenmesiyle bugün yeniden hesaplandı. Milyonların gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı TÜFE oranlarına çevrilmişti. Yılın ikinci yarısında memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Memur zammı yüzde kaç oldu? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaş zamları…Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre haziran ayında TÜFE beklentisi aylık yüzde 1,53 olarak tahmin edilmişti. Yıllık enflasyon için beklenti ise yüzde 35,26 olarak açıklandı.4D toplu sözleşme görüşmelerinden süreç devam ediyor. Yaklaşık 600 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren sözleşmelerden çıkacak sonuç memur maaşları için ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmelerini de etkileyecek.Türk-İş ve Hak-İş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta sundu. İşçi kesimi 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması talep ederken günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini istedi. Ayrıca, yüzde 10 refah payı da işçi kesiminin talepleri arasında yer alıyor.TÜHİS ise birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7 ve ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif sundu. Geçtiğimiz yıl açıklanan toplu sözleşme görüşmelerinde 2024 için yüzde 15+10, 2025 içinse yüzde 6+5 toplu sözleşme zammı yapıldı.Ocak ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları 6 aylık süreç içinde sürekli düşüş eğilimi gösterdi. Enflasyon mayıs ayında beklentilerin altında gerçekleşti.Ocak: %5.03Şubat: %2.27Mart: %2.46Nisan: %3Mayıs: %1.53Haziran: Tahminler %1,53-2 arasındaHaziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.Enflasyonun tahmin edilen aralıkta gelmesi halinde yeni zam tablosu ortaya çıktıToplam enflasyon: Yüzde 16,67Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,077. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,58Ocak 2025'te aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı bu hesaba göre 20 bin 325 lira oldu.