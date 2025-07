CHP'li İzmir'de pes dedirten görüntü! Vatandaşlar şehrin göbeğinde oluşan çöp dağlarına isyan etti!

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Seyhan Mahallesinde bulunan Aydın Hat Boyu Caddesi, çöp yığınları nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Yol boyunca biriken sünger, kumaş ve evsel atıklar, hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor.Özellikle yaz sıcaklarının etkisiyle kötü kokular artarken, kilometrelerce uzanan çöp yığınları bir yandan trafiğin aksamasına bir yandan da yangın riskine davetiye çıkarıyor.Bölge esnafı, atıkların her gün toplanması gerektiğini ancak yaklaşık 2 aydır hiçbir temizlik çalışması yapılmadığını dile getirdi. Toplanmayan çöplerin haşereleri de çektiğini belirten mahalleli, yangın çıkması durumunda çevredeki birçok iş yerinin yanıcı maddelerle dolu olmasından dolayı büyük bir facianın yaşanabileceğine dikkat çekti.Bölge esnaflarından biri olan Şahin Narmanoğlu, 'İşyerimde tiner ve boya malzemeleri var. Yangın çıkma ihtimali var. Hemen yanımda keresteci bulunuyor. Buraya bir ateş atıldığında her an yangın çıkabilir ve itfaiye buraya çok geç geliyor. Bunu defalarca belediyeye bildirdim ancak gelip almadılar. 'Döküm yerinde sorun var' diyorlar. Bir kaç defa daha aradım, arkadaşlarımız aradı kimsenin gelip aldığı yok. Bunların biran önce alınması lazım. 2 aydan fazladır bu çöpler burada bu şekilde duruyor. Büyükşehrin arabaları bazen gelip alıyormuş bir kısmını ama yeterli değil. Bu görüntü Buca'ya yakışmıyor' dedi.Bölgede orman ürünleri işiyle uğraşan bir diğer esnaf Ahmet Genç ise şunları söyledi: 'Esnaf birkaç arkadaşımızın dükkanı yandı. Yani bu olaylar daha devamlı gelecek. Çünkü her geçen gün çok artmakta. Buradaki esnaf çöplüğünü nereye atacak? Mecbur belediye bir alan oluşturmadığı için gelip buraya dökmek zorunda kalıyor. Buradan da bu günlük kaldırılmazsa, bu yangınlar da devam edecek. sanayi içerisinde orman ürünleriyle uğraşan birçok arkadaşımızın daha öncesinde yanmış olmasına rağmen hiçbir önlem alınmadı.Bu ehemmiyetsizlik devam ettiği sürece de bizler, esnaflar burada mağdur olmaya devam edeceğiz. Birilerinin el atmasını istiyoruz ve çok üzücü bir durum. Bu görünen tarafı. Bu kilometrelerce devam ediyor bu çöp. Birisinin buraya bir izmarit atmasına bağlı. Hepimiz burada ya boyacıyız, ya tinerciyiz, ya keresteciyiz. Hep yanıcı maddeler. İşimizden oluruz, ekmeğimizden oluruz. Kimseden çok fazla bir şey beklemiyoruz. Sadece bunun günlük kaldırılmasını talep ediyoruz. Umarım sesimiz duyulur, yardımcı olurlar. Bunu bekliyoruz, çok fazla da bir beklentimiz yok.'