Elektronik haberleşmeye 94,1 milyar TL yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Yıllık Pazar Verileri Bülteni'nde yer alan verileri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik haberleşme şirketlerinin sektöre yaptığı yatırımın 2023 yılına göre yüzde 80 artışla 94,1 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, “İşletmeci yatırımlarında 2020-2024 yılları arasında 5,6 kat artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Türkiye'de elektronik haberleşme hizmetlerine abone olanların sayısının 2020 yılında 118,6 milyon seviyelerindeyken 2024 sonu itibarıyla önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 131,9 milyonu aştığına dikkati çekti. Uraloğlu, Türkiye'de internet kullanım oranının yüzde 88,8 ile yüzde 68 olan dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:“2020 yılında 82,4 milyon olan genişbant abone sayısı yıllık ortalama 3,5 milyon abone artarak 2024 yılında 96,4 milyonun üzerine çıktı. 2020-2024 yılları arasında yıllık ortalama sabit genişbant abone sayısı artışı yaklaşık bir milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2020 yılında 16,7 milyon seviyesinde olan sabit genişbant abone sayısı 20,5 milyona ulaştı.”MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYISI 75,9 MİLYONA YÜKSELDİMobil genişbant abone sayısında ise 2020-2024 arasında yıllık ortalama 2,5 milyon seviyesinde bir abone artışı olduğunu dikkati çeken Bakan Uraloğlu, 2020 yılında 65,6 milyon olan mobil genişbant abone sayısının 2024 sonu itibariyle 75,9 milyona yükseldiğini kaydetti. Uraloğlu, “Bunun yanında sabit genişbant yaygınlık oranında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artış gerçekleşirken mobil genişbantta ise bu oran yüzde 2,3 oldu.” dedi.SABİT GENİŞBANT ABONELERİN KULLANDIĞI VERİ MİKTARI 4 YILDA YAKLAŞIK 2,2 KATINA ÇIKTIUraloğlu ayrıca toplam sabit genişbant aboneliklerinde fiber internetin oranının 2020 yılına göre yüzde 64,8 artarken xDSL'in oranının ise yüzde 25 azaldığını ifade etti. Uraloğlu, “Sabit genişbant abonelerin kullandığı veri miktarı 4 yılda yaklaşık 2,2 katına çıkarken mobil abonelerin kullandığı veri miktarı ise 2,3 katına çıktı.” diye konuştu.FİBER ABONE SAYISI 8,1 MİLYONA ULAŞTIFiber abone sayıları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “2020 yılında 424,9 kilometre olan fiber uzunluk yüzde 42,3 artarak 2024 yılında 605 bin kilometreye yaklaştı. 2020 yılında 4 milyon olan fiber abone sayısı ise yüzde 102,5 artarak 8,1 milyona ulaştı.” açıklamasında bulundu.MOBİL ABONE SAYISI 94 MİLYONU GEÇTİMobil abone sayısının 94,3 milyonu geçtiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, 4,5G abone sayısının ise 2024 yılı sonunda 87,66 milyona ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, “2024 yılı için 4.5G abonelerinin ülke genelindeki nüfusa göre yaygınlığı yüzde 102,3 iken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya için bu rakam yüzde 123,3'tür. Mobil abone sayısına göre söz konusu beş il, toplam abonelerin ise yüzde 47'sine sahip.” dedi.2020-2024 YILLARI ARASINDA YILLIK ORTALAMA 10,6 MİLYON MOBİL NUMARA TAŞINDIYıllara göre taşınan mobil numara sayılarını da değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Mobil hizmetlerde işletmeciler arası abone hareketliliğin yoğun olduğunu söylemek mümkün. 2020-2024 yılları arasında yıllık ortalama 10,6 milyon mobil numaranın taşındığını görüyoruz. 2020'de 147,3 milyon olan taşıma sayısı, 2024 yılı verilerine göre 190 milyona ulaştı.” şeklinde konuştu.ÇAĞRI BAŞLATMA TRAFİĞİ 5,1 MİLYAR DAKİKA OLARAK GERÇEKLEŞTİSabit telefon hizmetlerinde 2020-2024 yılları arasında abone sayısı ve yaygınlık oranında azalış gözlemlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, “2020 yılında 12,45 milyon ve yüzde 14,9'luk yaygınlık oranının zaman içinde azalara 9 milyon aboneye ve yüzde 10,6'lık bir yaygınlık oranına gerilediğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.Uraloğlu, 2020 yılı sonunda yaklaşık 5,7 milyar dakika olan çağrı başlatma trafiğinin yüzde 10,7 azalışla 2024 yılında yaklaşık 5,1 milyar dakika olarak gerçekleştiğini de belirtti.