Şimdi de 'yangın' bölücülüğü: Canhıraş mücadeleye rağmen 'İzmir memleket değil mi?' provokasyonu

Türkiye, son bir haftada çıkan 624 orman yangınıyla sarsıldı. Memleketin dört bir yanında çıkan yangınlarda, ormanlık alanlar başta olmak üzere bazı yerleşim yerleri de hasar gördü. Yaşananları fırsat bilen provokatörler, bu kez de yangınlar üzerinden 'bölücülük' çabasına girişti. CHP yandaşı gazeteci Şirin Payzın, İzmir'deki yangınları fırsat bilip canhıraş mücadeleyi görmezden gelerek, "İzmir memleketten sayılmıyor mu?" algısına girişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, son bir haftada ülke genelinde 624 yangın çıktığını ve bunların 621'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Sadece son 24 saatte 9 büyük yangınla mücadele ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, üç yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.İzmir'de Seferihisar, Ödemiş ve son olarak da Buca'da büyük yangınlar yaşandı. Konya'dan İzmir'e yardıma giden orman işçisi İbrahim Demir, bugün şehadete erdi.Sadece Ödemiş'te İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile çalışmalar yürütülüyor.Buca'da ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer görev yapıyor.Yangınla mücadeleyi kolaylaştırmak için İzmir-Aydın otoyolunu dahi ulaşıma kapatan ekipler, Yeşil Vatan'ı korumak için canını ortaya koyarken, her kriz dönemini fırsat bilen provokatörler yine sosyal medyada baş gösterdi.Yaşananları fırsat bilen algıcılar, bu kez de yangınlar üzerinden 'bölücülük' çabasına girişti.CHP yandaşı gazeteci Şirin Payzın, İzmir'deki yangınları fırsat bilip canhıraş mücadeleyi görmezden gelerek, 'İzmir memleketten sayılmıyor mu?' algısına girişti.Payzın, geçmiş dönemde de benzer provokasyonlarıyla gündeme gelmişti.Örneğin 29 Temmuz 2021'deki orman yangınları sonrası paylaşılan bir haberi alıntılayan Payzın, 'Yanan yerlere çökülecek mi? Göreceğiz...' diyerek algı yapmıştı.Oysa, Payzın'ın iddiasının aksine, yanan bölgeler her yıl ağaçlandırılarak yeniden Yeşil Vatan'a kazandırılıyor...Sadece 2021, 2022, 2023 ve 2024'te yanan ve yeniden ağaçlandırılan bölgelerden bazıları şöyle: