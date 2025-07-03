Dünyaca ünlü otomobil markası yüz binlerce aracı geri çağırdı: Motor arızası tespit edildi

Ünlü otomobil üreticisi Nissan, ABD pazarında satışa sunduğu 443 binden fazla aracını motor arızası nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerinin, ücretsiz yapılacak kapsamlı kontroller için en yakın Nissan yetkili servisiyle irtibata geçmeleri isteniyor.ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından açıklanan bilgilere göre, geri çağırma işlemi özellikle Nissan Rogue, Altima ve Infiniti QX50 ile QX55 modellerini kapsıyor.Haber7'nin haberine göre motor arızasının detayları henüz netleşmemiş olsa da, Nissan tarafından yapılan açıklamada güvenlik nedeniyle bu geri çağırma işleminin zorunlu olduğu vurgulandı. Yetkililer, araç sahipleriyle birebir iletişime geçerek ücretsiz bakım ve onarım hizmeti sunacaklarını bildirdi.Sürüş güvenliğini riske atan bu teknik sorun, araç kullanıcılarının hızlı hareket ederek yetkili servislerle temasa geçmesini gerektiriyor.