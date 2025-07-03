Başsavcılık açıkladı! Tunç Soyer ifadeye çağrıldı fakat gitmedi

İzmir Cumhuriyet başsavcılığı tarafından başlatılan, soruşturmada şu ana kadar 137 kişi göz altına alındı. Cuma gününe kadar 100 ila 110 şüphelinin emniyeti ifadesinin tamamlanıp adliyeye hazır edilmesi bekleniyor.Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı iken eşinin Yönetim Kurulu başkanı olduğu Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 6.593,23m2 yüzölçümlü taşınmazı vermesi üzerine şikayet edildiği, başlatılan soruşturma kapsamında 16-20 Haziran tarihleri arasında Soyer'in ifadeye çağrıldığı, ancak gitmediği öğrenildi. Dosya bugün itibariyle Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi.Diğer bir gelişme ise eski Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında suç duyurusunda bulunan İzmir Belediye Başkanının bununla da kalmadığı; son DİSK çalışanları grevi sonrasında sendikacıları da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiği; nihayetinde savcılık tarafından hazırlanan iddianame ile dava açıldığı öğrenildi.