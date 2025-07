Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen ve ilk kez 1993 yılında tespit edilen 'mis/Akkuş zambağı'nı kopartanlar, sadece 20 günlük ömrü olan zambağın her bir kökü için 245 bin lira ceza ödeyecek.

Kent genelinde 130'u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapan Ordu, eşsiz doğasıyla da görenleri adeta hayran bırakıyor.YEŞİLİN HER TONUNU BARINDIRIYORÖzellikle yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı arazilerde, yeşilin her tonunu barındıran alanlarda yetişen yüzlerce farklı çiçek, eşsiz manzaranın seyrini değiştiriyor.SADECE 20 GÜN YAŞIYORAkkuş ilçesinin dağlık bölgelerinde Haziran-Temmuz ayı içerisinde yetişen ve yaklaşık 20 günlük ömrü olan 'mis/ Akkuş zambağı' da ilk olarak 1993 yılında tespit edildi.KOPARMANIN CEZASI 245 BİN TLYaklaşık 5 yıllık çalışmaların ardından literatüre alınan, Latince adı 'lilium Akkusianum' olan ve 1 buçuk metrelik boyu ile bölgede yetişen bitkiyi kopartanlar ise her bir kökü için 245 bin lira ceza ödeyecek.'GÖRMEK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ'Bölgede yetişen çiçeklerin görsellerini paylaşan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, 'Türkiye'de doğal ortamında yetişen endemik zambak türlerinden biri olan Akkuş Zambağı Argan Yaylamızda orman güllerinin yerini aldı. 1993 yılında literatüre alınan, kokusuyla görselliğiyle insanları büyüleyen Mis/Akkuş Zambağını görmek isteyen herkesi Argan Yaylamıza bekliyoruz. Endemik bir tür olduğundan koruma altında olan Akkuş Zambağı'nın koparılması ya da sökülmesinin cezası 245 bin TL'dir' ifadelerine yer verdi.Öte yandan yaylada oluşan renk cümbüşü ise hayran bıraktı.