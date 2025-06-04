Meloni ve Macron, İtalya'da bir araya geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.Meloni, Macron'u dün akşam başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı. İli lider, Avrupa Birliği'nin (AB) karşı karşıya kaldığı zorluklar ve buna karşı Birliğin güçlendirilmesi ile Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.Yaklaşık 3 saat süren ikili görüşme ve ardından heyetler arası çalışma yemeği sonrasında ortak yazılı açıklama yapıldı.Başbakanlığın paylaştığı açıklamada, “Meloni ile Macron, 3 Haziran 2025'te Roma'da bir araya gelerek, ortak zorlukların giderek arttığı bu dönemde Avrupa'nın harekete geçmesi ve seferberliği konusunda yürütülen çabaları derinlemesine tartışmak ve koordine etmek amacıyla görüştü. İtalya ile Fransa, Avrupa projesinin kurucu ülkeleri olarak rollerine sadık kalıp, barışa yönelik, kendi çıkarlarını savunabilen ve vatandaşlarını koruyabilen daha güçlü ve daha müreffeh bir Avrupa için ortak taahhütlerini güçlendirmeyi amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.Görüşmede, Avrupa'nın rekabet gücü ve refahına yönelik gündem konusunda uyum olduğu aktarılarak, Fransa ile İtalya'nın, yaklaşan AB Liderler Zirvesi'ne hazırlık ve çok yıllı yeni mali çerçeve, göç, AB genişlemesi ile reformlar konularında iş birliği yapmaya kararlı olduğu vurgulandı.Ukrayna - Rusya Savaşı'nın da görüşmede ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının üzerinden 3 yıl geçerken ve İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan son görüşmelerin ardından, Fransa ile İtalya'nın Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz ve tereddütsüz destek, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanması açısından her zamankinden daha da gereklidir. Bu destek, Avrupa savunmasında yatırım düzeylerinin artırılmasını ve Avrupa'nın sanayi ve teknoloji savunma altyapısının desteklenmesini içeren daha iddialı değişimi de varsaymaktadır” denildi.