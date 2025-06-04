FETÖ’nün güncel yapılanmasına 54 kişa operasyon: 54 gözaltı…

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik önemli tespitler yaptı. FETÖ'nün, yeni eleman temin edebilmek için başta FETÖ'ye bağlı olan ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarını FETÖ'nün Öğrenci Evleri'ne yerleştirdiği, farklı evlerde yaşayan öğrencilerin kimsenin ikamet etmediği FETÖ'ye ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdikleri saptandı. FETÖ'den adli işlem görmüş kişilere iş imkanı sağlandığı ve bazı gezi ve etkinlikler dizenlendiği tespit edildi. FETÖ üyelerinin, aranan firarilerin saklandığı gizli Gaybubet Evleri'nde yeniden yapılanma içerisinde oldukları saptandı.5 İLDE 67 ADRESE BASKINİstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; operasyonel hat kullandıkları tespit edilen, FETÖ'nün gizli haberleşme modeli olan ankesörlü telefonlardan aranan, FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olan, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kapatılan FETÖ güdümündeki şirketlerde SGK kaydı ve bazı derneklerde üyelik kaydı bulunan, FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle devlet kurumlarından ihraç edilen, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da hesap artışı bulunan toplamda 58 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul merkezli beş ilde 67 farklı adrese Özel Harekat destekli baskın yapıldı. 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslede yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 34 bin 765 dolar, 17 bin 465 euro, 725 bin 250 lira ve yaklaşık değeri 835 bin 346 lira olan altın olmak üzere toplamda piyasa değerleri üç milyon 700 bin 417 lira olan para ve altınlara el konuldu. 12 şüpheli tutuklandı. 14 şüpheli yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İki şüpheli hakkında 'Ev Hapsi' kararı verildi. Diğer şüpheliler hakkında 'Yurt Dışı Yasağı' ve 'Adli Kontrol' kararı uygulandı.