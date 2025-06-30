Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mesajı! '1 yıldır kesintisiz geriliyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.Ekonomimize ihracatçılarımızın katkısı büyük. Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız.Ülkemizi bölgemizdeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardık, sürekli değişen ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermedik. Yatırım, istihdam, üretim odaklı büyüme stratejimiz sayesinde ekonomimiz büyüdü. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti. Böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdi.Enflasyon 1 yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz. İhracat cephesinde son derece emin adımlarla ilerliyoruz.Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınaları sulardan sakin sulara geçiş, biraz daha zaman alacak. Kendimiz bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik.Mayıs ayı verilerine 32 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. İhracata kadınların daha fazla katkı verdiğini memnuniyetle görüyoruz.2028'e kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara, İİT ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını yüzde 30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruzFinansman araçlarının çeşitlenmesi için önemli adımlar atıyoruz.