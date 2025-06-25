Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar:..

Altın, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sonrasında ateşkesin sağlanmasıyla düşüşe geçti. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 256 bin 51 lira, en yüksek 4 milyon 280 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 256 bin 51 lira oldu.Serbest piyasada şu sıralar gram altın 4.239,54 TL'den, çeyrek altın ise 7.017,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 25 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.239,14Satış 4.239,54Alış 6.944,00Satış 7.017,00Alış 13.891,00Satış 14.035,00Alış 27.697,00Satış 27.940,00Alış 3.327,76 dolarSatış 3.328,15 dolar