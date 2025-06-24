Hurdacı Başkan’a yolsuzluk davası! Ne para var, ne kayıt!

Manisa Saruhanlı Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, dönemin CHP’li Belediye Başkanı Zeki Bilgin hakkında iddianame hazırlandı. 2020 yılında yapılan bir ihbar üzerine başlatılan incelemede, Bilgin’in 2019-2020 yıllarında belediyeye ait yaklaşık 280 ton hurdayı ihalesiz biçimde sattığı ve bu satıştan elde edilen yaklaşık 280 bin TL’yi belediye hesabına yatırmadığı tespit edildi.

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. Manisa Saruhanlı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in 2020 yılında yapılan incelemede belediyeye ait yaklaşık 280 ton hurdayı ihalesiz biçimde sattığı ve elde edilen 280 bin TL'yi belediye hesabına yatırmadığı anlaşıldı.Satışların Serkan isimli bir kişi ile Özgenç Hurdacılık adlı firmaya yapıldığı, hurdaların kaydının tutulmadığı ve belediyenin ilgili birimlerinin devre dışı bırakıldığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın 2021'de soruşturma izni vermesinin ardından yürütülen inceleme sonucunda, Bilgin hakkında zimmet suçu gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.