Bakan Yerlikaya duyurdu! 47 ilde dolandırıcılık operasyonu

Türkiye genelinde suç ve suçlulara yönelik operasyonlar devam ediyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonun ayrıntılarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.47 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüpheli yakalandı.Şüphelilerden 181'i tutuklanırken 105'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Şanlıurfa, Hatay, Balıkesir İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Siirt, Kars, Bartın, Yalova, Şırnak, Tekirdağ, Samsun, Çorum, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Muş, Mardin, Gümüşhane, Antalya, Kahramanmaraş, Kütahya, Aksaray, Denizli, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Çankırı'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;- Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak,- Yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadiyle,- Sokak hayvanlarına yardım ve bağış adı altında,- Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.Ayrıca MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 799 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.