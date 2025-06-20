Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İl il hava durumu:Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 35°CParçalı az bulutluEDİRNE °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkUŞAK °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluSİNOP °C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkRİZE °C, 26°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluKARS °C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açık