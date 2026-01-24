Meteoroloji Tek Tek Sıraladı! Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ocak Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı dışında), Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Sıcaklıklar ise Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMANİSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Çankırı dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yağmur, güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurluÇANKIRI °C, 7°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıVAN °C, 1°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, 3°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 3°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yağışlıSİİRT °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu