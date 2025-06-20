Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış diplomasisini sürdürüyor.İsrail ile İran arasında başlayan karşılıklı misillemeler sonrası dünya ve bölge liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yine kritik bir görüşme yaptı.İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin şöyle denildi:Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.Cumhurbaşkanımız, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa’ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.