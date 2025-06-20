Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 'siber suçlarla mücadele' operasyonu

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, 9 ilde düzenlenen “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi” operasyonları hakkında bilgi verdi. 190 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, yaklaşık 15 Milyon TL'lik 10 adet otomobile el konuldu.9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonlarımızda; 190 şüpheliyi yakaladıkŞüphelilerin;Sosyal medya platformları üzerinden “ürün bedeli, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov ve ürün satışı” adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları,Yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları,Yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;Erzurum, Konya, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Mersin, Burdur ve Kocaeli merkezli Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman, Adana, Mardin, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Antalya, Hatay, Kilis, Aydın, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale ve Adıyaman olmak üzere toplam 31 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;Nitelikli Dolandırıcılık,Yasa Dışı Bahis,Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak,Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak veBilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 15 Milyon TL'lik 10 adet otomobile el konuldu.