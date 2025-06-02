Yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Polonya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kayıtlı 29 milyon seçmen, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Nawrocki arasında seçim yapmak için sandık başına gitti. Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, Nawrocki oyların yüzde 50,9'unu alarak ülkeyi 5 yıl boyunca cumhurbaşkanı makamında temsil edecek isim oldu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Trzaskowski'nin ise oy oranı yüzde 49,1 olarak açıklandı.