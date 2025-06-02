Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: İşte masadaki konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Kabine toplantısının gündeminde, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları başta olmak üzere birçok konunun yer alması bekleniyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları başta olmak üzere ekonomi, dış politika ve iç güvenlik alanında birçok konunun yer alması bekleniyor. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında sürece ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ATILACAK ADIMLAR GÜNDEMDE
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında sürece ilişkin değerlendirmeler ve atılacak adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakma kararının ardından, bölgede uygulanacak sistemin de konuşulması bekleniyor.
EKONOMİDE MASADA OLACAK
Ekonomi alanında atılan ve atılacak adımlara ilişkinde gündemlerin masada olması beklenen kabine toplantısında, Enflasyonla mücadele, yeni teşvik ve destek paketlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması da masada olacak.
YARGI PAKETİ VE YENİ ANAYASAYA DEĞİNİLECEK
Hazırlıkları süren yargı paketinin detaylarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması beklenen kabine toplantısında, yeni Anayasaya ilişkin çalışmalara ilişkin detaylara da değinilmesi bekleniyor.
İSRAİL'İN SALDIRGAN TUTUMU GÜNDEMDE
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da konuşulacağı kabine toplantısında, İsrail'in durmadan saldırılarına devam etmesine, aynı zamanda ise Suriye'ye yaptığı saldırılar ile bölgesel olarak oluşturduğu huzursuzlukların gündemde yerini alacak.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ DE KONUŞULACAK
Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun ve barış sürecine ilişkinde değerlendirmelerin gündemde olması bekleniyor.