Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları başta olmak üzere ekonomi, dış politika ve iç güvenlik alanında birçok konunun yer alması bekleniyor. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında sürece ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında sürece ilişkin değerlendirmeler ve atılacak adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakma kararının ardından, bölgede uygulanacak sistemin de konuşulması bekleniyor.Ekonomi alanında atılan ve atılacak adımlara ilişkinde gündemlerin masada olması beklenen kabine toplantısında, Enflasyonla mücadele, yeni teşvik ve destek paketlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması da masada olacak.Hazırlıkları süren yargı paketinin detaylarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması beklenen kabine toplantısında, yeni Anayasaya ilişkin çalışmalara ilişkin detaylara da değinilmesi bekleniyor.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da konuşulacağı kabine toplantısında, İsrail'in durmadan saldırılarına devam etmesine, aynı zamanda ise Suriye'ye yaptığı saldırılar ile bölgesel olarak oluşturduğu huzursuzlukların gündemde yerini alacak.Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun ve barış sürecine ilişkinde değerlendirmelerin gündemde olması bekleniyor.