Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan muhalif belediyelere tepki göstererek 'Reklama, konsere, eğlenceye ayrılan tutarın deprem, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz' dedi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Orman varlığımız tehlike altında. Artık eskisinden daha yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Açık alanda ateş yakmamak hayati önemde. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka yapıyoruz. 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu. 2025 yılı daha sıcak geçecek.ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE MESAJI: AVRUPA'DA 1. DÜNYADA 2. KONUMDAYIZSon 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydettik. Sahip olduğumuz teknoloji ve insan kaynağımızla hava ve kara gücümüzle bu alanda büyük başarılara imza attık. Yangınla mücadelede İHA kullanımında Avrupa'da 1. Dünyada 2. konumdayız.MUHALİF BELEDİYELERE TEPKİ: UCUZ KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜYORLAR!Muhalif belediyelerine ait olan çarpık, istilacı, çirkin yapılaşma projeleri ne yazık ki orman teşkilatımıza mal edilerek çok ucuz bir karalama kampanyası yürütülmektedir.2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik.