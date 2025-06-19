Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası altın fiyatları hareketlendi. Gram altın 4.288,36 lira , .çeyrek altın ise 7.108,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Haziran 2025 altın fiyatları...
İran ile İsrail arasındaki gerginlik devam ederken piyasaların merakla beklediği karar açıklandı. ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. Bu karar sonrası altın fiyatları hareketlendi.
Serbest piyasada gram altın şu sıralar 4.288,36 TL'den, çeyrek altın ise 7.108,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 19 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
19 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.287,95
Satış 4.288,36
19 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 7.041,00
Satış 7.108,00
19 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 14.083,00
Satış 14.216,00
19 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 28.079,00
Satış 28.302,00
19 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.373,21
Satış 3.373,35
Serbest piyasada gram altın şu sıralar 4.288,36 TL'den, çeyrek altın ise 7.108,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 19 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
19 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.287,95
Satış 4.288,36
19 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 7.041,00
Satış 7.108,00
19 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 14.083,00
Satış 14.216,00
19 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 28.079,00
Satış 28.302,00
19 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.373,21
Satış 3.373,35