Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

İran ile İsrail arasındaki gerginlik devam ederken piyasaların merakla beklediği karar açıklandı. ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. Bu karar sonrası altın fiyatları hareketlendi.Serbest piyasada gram altın şu sıralar 4.288,36 TL'den, çeyrek altın ise 7.108,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 19 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.287,95Satış 4.288,36Alış 7.041,00Satış 7.108,00Alış 14.083,00Satış 14.216,00Alış 28.079,00Satış 28.302,00Alış 3.373,21Satış 3.373,35