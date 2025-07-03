Netanyahu'dan Trump'a yalanlama! İsrail onlara mı diz çökecek?

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bini aştı.Kanal 13 televizyonunun haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi sınırındaki Askalan kentindeki Eylat-Aşkelon Boru Hattı Şirketi genel merkezindeki açıklamasında, 'Silah tutan herkesi öldürmemiz gerekiyor. Daha azı değil. Büyük İsrail, onlara mı diz çökecek? Hamas, koca İsrail ordusunu mu yenecek?' dedi.Netanyahu, esirlerin serbest kalması ile Hamas'ın Gazze'deki varlığının sona erdirilmesinin aynı anda mümkün olmayacağı önermelerinin 'saçmalık' olduğunu savundu.'Size söylüyorum, artık Hamas olmayacak' ifadesini kullanan Netanyahu, 'Geriye dönmeyeceğiz, bitti. Tüm esirlerimizi serbest bırakacağız' şeklinde konuştu.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle 'uzun ve verimli' bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, 'İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız' ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuştu.Netanyahu, kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada gelecek hafta Trump ile görüşmek için ABD'ye gideceğini doğrulamıştı.Trump ise daha önce yaptığı açıklamada gelecek hafta Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını vurgulamıştı.