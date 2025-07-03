Düşen uçağın enkazı bulundu! Rize Valisi acı haberi duyurdu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Rize'ye iniş yapmak üzereyken kaza kırıma uğradı.Pilot Demirci'nin Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında arama kurtarma çalışması başlattı.Arama çalışmalarına gece görüş kabiliyetli iki askeri helikopter katılırken çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.Uçağa yönelik arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyündeki kriz masasında arama çalışmalarını takip eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve İkizdere Arama Kurtarma ekibinin uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaştığını dile getirdi.Baydaş, uçakta yolcu olarak bulunan ve 112'yi arayarak ihbarda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun ise ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiğini ifade etti.'Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve İkizdere Arama Kurtarma ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar' ifadesini kullanan Baydaş, şunları kaydetti:Ekiplerimizi gece 12 civarlarında yola çıkarmıştık. Hatta ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var, zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Arkadaşlarımız 06.24 itibarıyla uçağa ulaştılar, enkazın olduğu bölgedeler. 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi gördük, sağlığı yerinde görünüyor, onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler, şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde.Baydaş, arama kurtarma ekibinin hem yaralı yolcuyu hem de oradaki bütün ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek için çalışacağını vurgulayarak, 'Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar' dedi.Sahada görev alan ekiplere teşekkür eden Baydaş, şöyle devam etti:Tekrar 'geçmiş olsun' diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar, biz de buradayız, inşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar.Baydaş, enkaza kaç saatte ulaşıldığı sorusu üzerine, 'Eğer ihbarın verildiği saati baz alırsak 12 saat. İhbarın verildiği saat yaklaşık altı buçuk civarıydı, 06.24'te de ulaşmış olduk' diye konuştu.Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, 'Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz' diyerek hayati risklerinin bulunduğunu ifade etmişti.Pilot Mehmet Demirci'nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi.Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci'nin Rize'de yolcusu Hicran Kaya'yı bırakıp seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi.Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.Uçuş öncesinde basın mensuplarına konuşan Demirci, bu yolculuğun çocukluk hayali olduğunu ve farklı coğrafyaları kendi uçağıyla görmek istediğini dile getirmişti.