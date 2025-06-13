FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gizlendiği yerde yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü, gizlendiği yerde kıskıvrak yakalandı.
Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yürüttü.
GİZLENDİĞİ YERDE YAKALANDI
Çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D., gizlendiği ikamette yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.