FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gizlendiği yerde yakalandı

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yürüttü.Çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D., gizlendiği ikamette yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.