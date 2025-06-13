Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

İsrail'in gece yarısı İran'a yönelik başlattığı operasyon sonrası piyasalar haftanın son işlem gününe rekorla başladı. Gram altın 4 bin 373 lira seviyesini görerek rekor kırdı. Peki ons altın ve çeyrek altında son durum ne? İşte 13 Haziran 2025 altın fiyatları...

İsrail'in İran'a karşı saldırı tehditleri sonrası gece yarısı Tahran'ın merkezinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Saldırının ardından altın piyasası alev aldı. Gram altın 4 bin 373 lira seviyesini görerek rekor kırdı.Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 4.345,30 TL'den, çeyrek altın 7.144,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 13 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.344,76Satış 4.345,30Alış 7.087,00Satış 7.144,00Alış 14.174,00Satış 14.288,00Alış 28.263,00Satış 28.447,00Alış 3.428,61 dolarSatış 3.429,01 dolar