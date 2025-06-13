Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
İsrail'in gece yarısı İran'a yönelik başlattığı operasyon sonrası piyasalar haftanın son işlem gününe rekorla başladı. Gram altın 4 bin 373 lira seviyesini görerek rekor kırdı. Peki ons altın ve çeyrek altında son durum ne? İşte 13 Haziran 2025 altın fiyatları...
İsrail'in İran'a karşı saldırı tehditleri sonrası gece yarısı Tahran'ın merkezinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Saldırının ardından altın piyasası alev aldı. Gram altın 4 bin 373 lira seviyesini görerek rekor kırdı.
Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 4.345,30 TL'den, çeyrek altın 7.144,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 13 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
13 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.344,76
Satış 4.345,30
13 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 7.087,00
Satış 7.144,00
13 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 14.174,00
Satış 14.288,00
13 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 28.263,00
Satış 28.447,00
13 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.428,61 dolar
Satış 3.429,01 dolar
Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 4.345,30 TL'den, çeyrek altın 7.144,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 13 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
13 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.344,76
Satış 4.345,30
13 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 7.087,00
Satış 7.144,00
13 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 14.174,00
Satış 14.288,00
13 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 28.263,00
Satış 28.447,00
13 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.428,61 dolar
Satış 3.429,01 dolar