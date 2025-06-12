Ekrem İmamoğlu bilirkişiyi hedef göstermişti! Duruşma 26 Eylül'e ertelendi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi hedef alan sözleri nedeniyle hakkında 'Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu'nun bu suçtan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülecek olan dava güvenlik önlemleri nedeniyle Silivri'deki duruşma salonunda görülmesine karar verildi. Ancak Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaklarını açıkladılar.Davanın ilk duruşması Silivri'de bulunan duruşma salonlarında görüldü. Duruşmanın başında hakim, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının duruşma yerinin değişmesine karşın dosyaya dilekçe gönderdiklerini belirtti. Duruşma savcısı görüşünü, eksik hususların giderilmesi, sanığın başka suçtan tutuklu olması, salonun fiziki yetersizliği, nakil ve güvenlik açısından zorluk olması nedeniyle bir sonraki duruşmanın Marmara Cezaevi Kurumu'nda bulunan duruşma salonlarında yapılması yönünde verdi.Hakim kararında sanık ve avukatlarının yapacağı usulü itiraz sonrası savunma yapacakları yönündeki mazeretlerinin kabulüne karar verdi. Bir sonraki duruşmanın Silivri'de yapılmasına karar vererek davayı 26 Eylül'e ertelendi.