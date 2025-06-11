MHP Lideri Bahçeli'den Gazi Yaşargil için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, tıp dünyasının saygın ismi ve Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğini ifade etti.Bahçeli, açıklamasında Prof. Dr. Yaşargil'in sadece hekimlik alanında değil; bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletin iftihar kaynağı olduğunu vurguladı. Yaşargil'in, ülkenin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil ettiğini, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olduğunu belirtti.Bahçeli, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatının gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini dile getirdi. Onun mirasının sadece tıpta değil; bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacağının altını çizdi.Mesajının sonunda Bahçeli, 'Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun' ifadeleriyle taziye dileklerini iletti.