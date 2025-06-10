Kurban Bayramı Dönüşü Yeni Radar Cezaları | Radar Cezası Ne Kadar? Radar cezası nasıl sorgulanır?,
Bayram tatili dönüşünde hız yapan sürücülere yüksek miktarda radar cezası kesildi. Arama motorlarında en çok aranan konuların başında "Radar cezası ne kadar, nasıl sorgulanır?" soruları geldi. İşte 2025 yılı radar cezaları ve sorgulama yöntemleri…
Kurban Bayramı Dönüşü Radar Cezası Ne Kadar? Yeni Radar Uygulamaları ve Sorgulama Yöntemleri
Kurban Bayramı tatili dönüşünde karayollarında yaşanan yoğunluk, radar cezalarının da artmasına neden oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan verilere göre, bayram süresince 23.275 araca hız ihlali nedeniyle ceza kesildi. Bu gelişmenin ardından sürücüler internette "Radar cezası ne kadar?" ve "Radar cezası nasıl sorgulanır?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
2025 Yılı Radar Cezası Miktarları:
%10 – %30 arası hız aşımı: 2.168 TL
%30 – %50 arası hız aşımı: 4.512 TL
%50 ve üzeri hız aşımı: 9.268 TL
Ancak sürücüler için önemli bir avantaj da mevcut. Ceza tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin ödeme yapılırsa %25 indirim uygulanıyor. Örneğin, 2.168 TL’lik bir ceza 1.626 TL’ye düşüyor.
Radar Cezası Nasıl Sorgulanır?
Radar ve EDS cezaları, artık internet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. İşte başlıca yöntemler:
e‑Devlet Kapısı:
“Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” hizmeti kullanılarak T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulama yapılabiliyor.
EGM Resmi Sitesi:
www.egm.gov.tr adresinden T.C. kimlik ve plaka bilgileriyle ceza sorgusu yapılabiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB):
GİB’in MTV ve trafik para cezası sorgulama ekranı üzerinden hem borç görüntüleme hem de ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.
Uzmanlardan Uyarı: "Trafik Levhalarını Takip Edin"
Uzmanlar, özellikle hız limiti değişikliklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. İçişleri Bakanlığı, artan şikayetler üzerine hız levhalarının yerleşimiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını da duyurdu.