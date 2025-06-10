BABALAR GÜNÜ KUTLAMA TARİHİ 2025 | Babalar Günü bu hafta sonu mu kutlanacak? Babalar Günü hangi gün, haziranın kaçında? Sayılı gün kaldı!

Babalar Günü hangi gün? sorusu yaklaşan özel günle beraber öne çıkan konulardan oldu. Evlatlarını yetiştirirken her türlü fedakarlığı gösteren babaları anmak adına, Babalar Günü dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanacak. Manevi açıdan değeri yadsınamaz olan Babalar Günü'nde kimi babalarına ufak bir hediye alacak kimi de güzel bir sözle babalarını mutlu edecek. Babalar Günü her sene haziran ayı içerisinde milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, bu pazar Babalar Günü mü? İşte, 2025 Babalar Günü tarihi ve önemi hakkında ayrıntılı bilgiler.

2025 Babalar Günü tarihi yaklaşırken, hediye ve sürpriz hazırlıkları da hız kazandı. Anneler Günü'nden sonra kutlanan en özel günlerden biri olan Babalar Günü, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de “Babalar Günü” adı altında kutlanıyor. Kendilerini yetiştiren babalarına minnet duygularını bir sözle ya da bir hediyeyle göstermek isteyenler, 2025 Babalar Günü ne zaman? sorusunun yanıtına odaklandı. Babalar Günü bu sene 15 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. İşte, Babalar Günü hakkında ayrıntılı bilgiler.ABALAR GÜNÜ 2025 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?Babalar Günü kutlama tarihi için geri sayım başladı. Pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. 2025 yılı Babalar Günü ise 15 Haziran Pazar günü kutlanacaktır.BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİBir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.