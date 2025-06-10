  • USD: 39,14 - 39,21
  • EURO: 44,66 - 44,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avusturya'da okulda katliam! Silahlı saldırıda çok sayıda ölü var

Avusturya’nın Graz kentinde bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 9 kişi öldü.

Ekleme: 10.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:02 / Editör: Fehmi Öztürk
Avusturya'da okulda katliam! Silahlı saldırıda çok sayıda ölü varAvusturya'nın Graz kentinde bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 9 yaşamını yitirdi.

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ülke basınındaki haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtığı ve daha sonra intihar ettiği aktarılıyor.

Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.