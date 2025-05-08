TSK acil durumlarda vatandaşın yanında! Konaklamadan iletişime, sağlıktan hasar tespite her alanda planlama yapıldı

Bakanlık bünyesinde bulunan Subay, Astsubay, Memur, Er, Erbaş dâhil 96 bin 392 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verildi.Bakanlığa bağlı birim ve kurumlarda (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, AFGM, TGM) toplam 759 Arama kurtarma ekibi ve 14 bin 369 personel teşkil edildi. 4 adet S-70/AS-532, 2 adet CH47. 1 adet SH-70 helikopter, 19 x C-130 B/E Uçağı, 10 x A400M Uçağı, 28 x CN-235 Uçağı, 2 x Ambulans Uçağı sıhhi tahliye faaliyetlerine destek vermek maksadıyla hazır tutuluyor.Ayrıca envanterde yer alan İHA'lar keşif ve görüntü alınması maksadıyla, 30 gemi ise personel, malzeme nakli, tahliye ve sağlık desteği amacıyla kullanılmak için planlandı. Afet Bölgesinde güvenliğin sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla öncelikli olarak toplam 2 bin 326 personel görevlendirilecek.KONAKLAMA İHTİYAÇLARIMehmetçik Afet Destek Üssü Projesi Kapsamında 18 Adet 500 kişilik olmak üzere toplam 9 bin kişilik çadırkent planlandı. Gereği halinde Bakanlığa ait özel ve yerel eğitim merkezleri ile orduevleri ve askerî gazinolar afetzedelerin konaklaması üzere kullanılabilecek. Gelecek talep üzerine çadırkentlerin kurulumuna/kaldırılmasına ilişkin iş gücü desteği verilmesine yönelik planlama yapıldı.SAĞLIK DESTEĞİTCG ANADOLU;30 yataklı ve 2 ameliyathane, TCG SANCAKTAR; 8 yataklı, 1 ameliyathane, TCG ALEMDAR; 8 yataklı, 1 ameliyathane, TCG DERYA; 8 yataklı, 1 ameliyathane yer alıyor. Bakanlık envanterinde 4 adet seyyar sahra hastanesi, TMH bölgelerinde kullanılan seyyar/modüler Rol-1 sağlık teşkillerinden 10 adet Rol-1 modüler sağlık teşkili bulunuyor.4 adet Mobil Gıda/Su Kontrol Laboratuvar Araçları, afet bölgesinde gıda kontrol ve hijyen denetim faaliyetleri amacıyla planlandı.BESLENME VE SEYYAR ÜNİTE KAPASİTESİ80 Seyyar Sahra Mutfağı, 9 Seyyar Fırın, 10 bin kişilik Yemek Pişirme Konteyneri, günlük 51 bin 100 ekmek üretim kapasitesi, seyyar çamaşır, banyo ve tuvalet üniteleri ile birlikte afet bölgesinde sabit mutfak ve diğer tesisler ile birlikte kumanya, iaşe ve su desteği sağlanacak şekilde planlama yapıldı.HABERLEŞMEEnvanterde yer alan telsiz sistemleri, santralleri, uydu telefonları, seyyar roleler, seyyar TUYT ve TAFICS sistemleri, X-Band uydu muharebe sistemleri ve diğer sistemler ile kesintisiz iletişim sağlanmasına yönelik planlandı.HASAR TESPİTHasar tespit çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla mühendis/mimar/teknisyen/tekniker toplam 242 personel görevlendirilmek üzere planlama yapıldı.YANGINAfet esnasında meydana gelebilecek yangınlara müdahale edilmesi amacıyla 44 İtfaiye Aracı, 234 personel ve muhtelif sayıda su tankeri, arazöz, çok maksatlı yangın söndürme araçları planlandı.Envanterde bulunan hava araçları ile yangınlara müdahale desteği sağlayacak şekilde hazır.YAVRU VATANLA ORTAK TATBİKATHer yıl sırasıyla KKTC ve Türkiye'de icra edilen Türkiye-KKTC 2025 DAK Tatbikatı, bu yıl Türkiye'de icra edilmektedir. Bu tatbikata KKTC'den katılan 17 personel(10 askeri personel 7 KKTC sivil savunma personeli) ile İnsani Yardım Tugay Komutanlığının 80 personelden oluşan DAK Bölüğü tarafından icra edilmektedir. Tatbikatın amacı personelin Doğal Afet Müdahale Eğitimini geliştirmek ve DAK Bölüğü ile KKTC personelinin müşterek harekat kabiliyetini sağlamak. 04 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye'ye gelen 17 KKTC personeli DAK bölüğü ile eğitimlere başlamış bu tatbikat ile eğitim sonucunda gelinen seviye görülüyor.