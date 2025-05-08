Hindistan, Pakistan'ı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Hindistan, Pakistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.Turistlere yönelik terör saldırısının suçlusu olarak Pakistan'ı ilan eden Hint yönetimi, Pakistan ve Keşmir'i vurmaya devam ediyor.Özellikle hava sahasında karşılıklı çatışmalar sürerken Hindistan, Pakistan'ın birçok noktasını tekrar hedef aldı.Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.'1 SİVİL ÖLDÜ, 4 ASKER YARALANDI'Açıklamada, 'Dün gece, Hindistan çok sayıda bölgeye İHA göndererek bir başka saldırganlık eylemi sergiledi. Bunlardan biri Lahor yakınlarında askeri bir hedefi vurmayı başardı. Bir sivil hayatını kaybetti, 4 Pakistan askeri yaralandı' dedi.Chaudhry, Pakistan ordusunun Hindistan'a ait 12 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini aktardı.'HİNDİSTAN BEDELİNİ ÖDEYECEK'Chaudhry, 'Hindistan İHA'ları Pakistan hava sahasına göndermeye devam ediyor. Bu açık saldırganlığın bedelini ağır ödemeye devam edecek' ifadelerini kullandı.HASTANELERDE OLAĞANÜSTÜ HALPakistan medyasının Pencap Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi ve toplam yatak kapasitesinin yarısı acil durumlar için ayırıldı.Sağlık tesislerine personelin 24 saat boyunca hazır bulunması, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi ve tüm kan gruplarına ait kan torbalarının temin edilmesi talimatı verildiği belirtildi.HAVALİMANINDA SEFERLER GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDIPakistan Havalimanı Otoritesi (PAA) tarafından yapılan açıklamada, Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarında operasyonların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.PAA, Lahor ve Sialkot, Karaçi ve İslamabad havalimanlarının bugün yerel saatle 12.00'ye kadar hizmet veremeyeceğini açıkladı.