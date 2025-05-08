Fernando Muslera ülkesine dönüyor

Galatasaray'da 11 yıllık Fernando Muslera dönemi sona eriyor...Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera ile çok yakın olduğu bilinen Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, Uruguaylı kalecinin geleciğiyle ilgili konuştu.Ruglio, Muslera'nın Galatasaray'a veda edeceğini açıkladı.Muslera'nın Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayacağını söyleyen Ignacio Ruglio, deneyimli kalecinin bu kararı aslında geçen yıl aldığını ancak o dönem sarı-kırmızılılarla 1 senelik yeni sözleşme imzaladığını belirtti.Muslera ile uzun yıllardır yakın ilişkisi olduğunu söyleyen Ruglio, 'Uruguay'a her geldiğinde görüşüyoruz' dedi.Muslera'nın Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi aldığını aktaran başkan, 'Rakamları bilmiyorum ama kontrat yenilemek için aldığı tekliflerin çok büyük olduğunu biliyorum' şeklinde konuştu.Muslera'nın Penarol'e transfer olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Ruglio, 'Kariyerine, Nacional'deki altı aylık görevine ve Wandereres'taki altyapı eğitimine duyduğum saygıdan dolayı bir şey söylemeyeceğim' ifadelerini kullandı.