Aydın'da hareketli anlar: 3 kişi tutuklandı!

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim ve Söke'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 ikamet, 2 iş yeri ve 2 otomobilde yapılan aramalarda, 145 gram metamfetamin, 6 cep telefonu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği belirlenen 12 bin 500 TL ele geçirildi. Olaya ilişkin B.E.B. (35), B.B. (32), M.C. (35), M.K., Ö.D. ve A.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E.B., B.B. ve M.C. tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.