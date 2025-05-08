AVM'lerle ilgili önemli karar! Bundan sonra kullanılmayacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan AVM'ler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, yapı ruhsatı başvurusunda, yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşıyan projelerin yapı ruhsatında yapının niteliği AVM olarak belirtilecek.AVM'lerin 'ortak kullanım alanlarına' yönelik tanım maddesi yönetmeliğe eklendi. Buna göre, ortak kullanım alanlarına yer verilmeyen alışveriş merkezi projeleri için yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Doğrudan kullanıma açık olmayan dış cephe ve çatı gibi alanlar yönetmelik kapsamında ortak kullanım alanı kabul edilmeyecek.Yönetmelik ile getirilen yükümlülükler resen veya başvuru üzerine; satış alanı 10,000 metrekarenin veya iş yeri sayısı 30'un altında olan alışveriş merkezleri için doğrudan, 10,000 ila 20,000 metrekare satış alanına sahip alışveriş merkezleri için alışveriş merkezinin faaliyeti esnasında iş yerlerinin yarısından fazlasının faal olmadığının veya ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren perakende işletmeler tarafından işletilmediğinin tespiti halinde Ticaret Bakanlığınca askıya alınabilecek.Her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak Nisan ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilecek.Ortak gelir ve gider raporunda; tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle ortak gelir ve giderler, birim satış alanına düşen ortak gider tutarı, boş iş yerleri ile perakende işletmeler adına işyeri sahipleri tarafından karşılanan ortak gider tutarları gibi unsurlara yer verilecek.