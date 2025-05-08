Antalya Havalimanı'nda yakalanan şüphelilerin 35 kapsül uyuşturucu yuttuğu belirlendi

Güvenlik güçleri ülke genelinde uyuşturucu ile mücadelesini, hız kesmeden sürdürüyor.Zehir tacirlerine geçit vermeyen ekipler, son olarak Antalya'da başarılarına bir yenisini daha ekledi.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S. ve F.M.K. adlı şüphelilerin İran'dan Van'a geçtiğini, yanlarındaki uyuşturucuyu yutarak Antalya'ya geleceğini tespit etti.Şüphelilerin, uyuşturucuyu 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine ekipler, Antalya Havaliman'ında S.S. ve F.M.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.Aramalarda üzerlerinde uyuşturucuya rastlanmayan 2 şüpheli, iç muayene için hastaneye götürüldü.Hastanedeki iç beden muayenesinde, 2 şüphelinin, toplam 278 gram 35 kapsül halinde eroini yuttuğu saptandı.Gözaltındaki 2 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlarından tutuklandı.Şüphelilerin havalimanındaki görüntüleri, muayene edilme anları ve yuttukları kapsüllerin yer aldığı film sonuçları, kameralara yansıdı.