Antalya Havalimanı'nda yakalanan şüphelilerin 35 kapsül uyuşturucu yuttuğu belirlendi
Kentte uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli, havalimanında yakalandı. Üzerlerinden uyuşturucu çıkmayan, ancak hastanedeki muayenelerinde 35 kapsül eroin yuttuğu belirlenen şüpheliler, tutuklandı.
Güvenlik güçleri ülke genelinde uyuşturucu ile mücadelesini, hız kesmeden sürdürüyor.
Zehir tacirlerine geçit vermeyen ekipler, son olarak Antalya'da başarılarına bir yenisini daha ekledi.
ŞÜPHELİLERİN ROTASI TESPİT EDİLDİ
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S. ve F.M.K. adlı şüphelilerin İran'dan Van'a geçtiğini, yanlarındaki uyuşturucuyu yutarak Antalya'ya geleceğini tespit etti.
Şüphelilerin, uyuşturucuyu 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine ekipler, Antalya Havaliman'ında S.S. ve F.M.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
35 KAPSÜL EROİN YUTTUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Aramalarda üzerlerinde uyuşturucuya rastlanmayan 2 şüpheli, iç muayene için hastaneye götürüldü.
Hastanedeki iç beden muayenesinde, 2 şüphelinin, toplam 278 gram 35 kapsül halinde eroini yuttuğu saptandı.
UYUŞTURUCU TACİRLERİ TUTUKLANDI
Gözaltındaki 2 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlarından tutuklandı.
Şüphelilerin havalimanındaki görüntüleri, muayene edilme anları ve yuttukları kapsüllerin yer aldığı film sonuçları, kameralara yansıdı.
Zehir tacirlerine geçit vermeyen ekipler, son olarak Antalya'da başarılarına bir yenisini daha ekledi.
ŞÜPHELİLERİN ROTASI TESPİT EDİLDİ
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S. ve F.M.K. adlı şüphelilerin İran'dan Van'a geçtiğini, yanlarındaki uyuşturucuyu yutarak Antalya'ya geleceğini tespit etti.
Şüphelilerin, uyuşturucuyu 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine ekipler, Antalya Havaliman'ında S.S. ve F.M.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
35 KAPSÜL EROİN YUTTUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Aramalarda üzerlerinde uyuşturucuya rastlanmayan 2 şüpheli, iç muayene için hastaneye götürüldü.
Hastanedeki iç beden muayenesinde, 2 şüphelinin, toplam 278 gram 35 kapsül halinde eroini yuttuğu saptandı.
UYUŞTURUCU TACİRLERİ TUTUKLANDI
Gözaltındaki 2 şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlarından tutuklandı.
Şüphelilerin havalimanındaki görüntüleri, muayene edilme anları ve yuttukları kapsüllerin yer aldığı film sonuçları, kameralara yansıdı.