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Beyaz Gazete
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ABD'de lisede bıçaklı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde bir lisenin önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 2 öğrenci ise yaralandı.

Ekleme: 8.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 8.05.2025 - 10:39 / Editör: Atilla Özbir
ABD'de lisede bıçaklı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybettiPolis sözcüsü Natalie Garcia, eyaletteki Santa Ana Lisesi önünde okul çıkış saatinde bıçaklı saldırı yaşandığını açıkladı.

Garcia, saldırıda 1 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 2 öğrencinin yaralandığını belirtti.

Polis, olayla ilgili 2 şüphelinin arandığını bildirdi.