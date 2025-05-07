Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmint ediliyor.Yağışların; Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde artmaya devam edecek.Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 27°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 31°CAz bulutluMANİSA °C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA °C, 23°CAz bulutluBURDUR °C, 28°CParçalı bulutluHATAY °C, 27°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman haric) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu'nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Ordu haric) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 23°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 28°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu