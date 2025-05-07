Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Kula ilçesinde M.T., çıkan tartışmada, K.K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Kula ilçesinde K.K. ile yolda karşılaştığı M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki bıçakla K.K.'yi yaraladı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
K.K., ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI
Durumu ağır olan K.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
M.T. suç aleti bıçakla polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.