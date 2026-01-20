Araç Sahipleri Dikkat! İlk Taksit...

Milyonlarca araç sahibi için vergi takvimi işliyor.Motorlu Taşıt Vergisi (MTV), ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebiliyor.Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2026 yılının ilk taksit ödemeleri devam ediyor.Mükelleflerin, cezalı duruma düşmemek için vergilerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödemesi gerekiyor.Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni zamanında ödemeyen araç sahiplerini ciddi yaptırımlar bekliyor. Ensonhaber'e konuşan Avukat Burak Önder, MTV borcunun yalnızca gecikme faiziyle sınırlı kalmadığını, sürecin haciz ve araç bağlamaya kadar uzanabildiğini vurguladı.Av. Burak Önder'in aktardığına göre, MTV'nin süresinde ödenmemesi halinde ilk olarak borca gecikme faizi uygulanıyor. Bu aşamada borç her geçen gün artarken mükellefin ödeme yükümlülüğü de ağırlaşıyor.Borç ödenmemeye devam ederse vergi dairesi, alacaklı sıfatıyla resmi bildirim sürecini başlatıyor. Bu bildirimle birlikte borç artık idari takip kapsamına giriyor ve yasal süreç resmen başlamış oluyor.Sürecin ilerleyen aşamasında ise amme alacaklarının tahsili usulü devreye giriyor. Bu kapsamda borçlunun hem araçlarına hem de gayrimenkullerine haciz uygulanabiliyor. Yani MTV borcu, yalnızca aracı değil, kişinin tüm mal varlığını riske atabiliyor.Borç halen ödenmezse en ağır yaptırım gündeme geliyor. Av. Önder, bu aşamada araç üzerine yakalama şerhi işlendiğini belirterek “Araç trafikte tespit edilirse bağlanarak otoparka çekilir.” uyarısında bulundu.Uzmanlar, araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için MTV ödemelerini süresi içinde yapmalarının büyük önem taşıdığını hatırlatıyor.MTV; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.Dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek ödeme yapılabiliyor.Yetkililerin, internet üzerinden yapılacak ödemeler için kritik bir uyarısı var.Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin yazılması gerekiyor.Bankaların resmi internet adreslerinin kullanılması da bu açıdan büyük önem taşıyor.Mail ya da kısa mesaj yoluyla iletilen sahte linklere dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor