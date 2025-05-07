Hindistan Pakistan savaşında 'altın' cephesi: Gerilim piyasaları nasıl etkileyecek?

Hindistan ve Pakistan arasında çok uzun yıllardır devam eden ve dünyanın çözülemeyen sorunları arasında gösterilen Keşmir sorunu yeniden savaşa dönüştü. Bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da açıklanması beklenen faiz kararı piyasaların odağında yer alırken iki ülke arasındaki çatışma piyasaları hareketlendirdi. Altın ve küresel borsalarda son durum nedir?ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere yüksek gümrük tarifeleri uygulayarak üretimi ülke içine çekmeyen çalışması ticaret savaşlarının fitilini ateşledi. Artan gerilimin en önemli iki tarafı ABD ve Çin tarife görüşmeleri için İsviçre'de bir araya gelecek. 9-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen ziyarette Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı ile ABD Hazine Bakanı Bessent'in gelişmeleri masaya yatırması bekleniyor.Öte yandan Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) ekonomiyi destekleyici adımlar geldi. Banka, faiz oranlarını düşüreceğini ve finansal sisteme daha fazla likidite enjekte edeceğini açıkladı. Çin MB, 8 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 7gün vadeli ters repo faiz oranı yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirildi.PBoC, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını da düşürdü.Öte yandan piyasalarda dengeleri değiştirecek olan veri ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı. Banka bugün gerçekleştireceği FOCM toplantısının ardından alacağı karar yeni dönem için de önemli sinyaller verecek. FED'in yavaşlayan enflasyon ve dirençli iş gücü piyasası ile ticaret politikalarındaki belirsizlikleri göz önüne alarak faizleri %4,25-%4,50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.ABD halkının tarife savaşıyla enflasyon rakamlarında yükselişler beklemesi daha fazla tüketmesi neden oldu. Ülkede ithalat rakamlarındaki artış ve yüzde 3.0 küçülen GSYİH dikkat çekti. Yatırımcılar ise gelecek dönemde FED tarafından yumuşama bekliyor.Sarı metal son günlerde yaşadığı sert yükselişler sonrasında düzeltme hareketleri ile düşüşe geçti. Fiyatlardaki gerilemede ABD ve Çinli yetkililerin bu hafta bir araya geleceğine dair haber akışları da etkili oldu. Çarşamba günü ons başına 3.380 dolara kadar geriledi. Gerilimin azalacağına dair beklenti güvenli liman talebine olan eğilimi azalttı.Okşak altın piyasaları için de önemli bilgiler vererek şöyle konuştu: Biliyorsunuz altın bir süredir düzeltme hareketi yapıyor. Altında gevşeme hareketi bir miktar gevşetebilir. Yukarı yönlü tekrar bir tetikleyebilir. Savaş demek güvenli liman arayışı demek. Güvenli liman arayışında da dünyanın bugün en gözde enstrümanı hem Türkiye'de hem de dünyanın diğer ülkelerinde altın. Gerilimin sürmesi halinde altın fiyatlarının hem küresel anlamda hem de içeride TL bazında yükseliş bekleyebiliriz.Çin ile ABD arasındaki müzakelerin başlayacağının öğrenilmesi asya borsalarına pozitif yansıdı. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %2,07 arttı. Japonya'nın endeksi Nikkei 225 %0,22 artarken Topix %0,38 yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,32 artarken küçük ölçekli Kosdaq endeksi %0,7 düştü.Ekonomist Yüksel Okşak ahaber ekranlarında çatışmaların piyasalara olası etkilerini değerlendirdi. Okşak küresel piyasaları olumlu etkileyen 3 kritik gelişmeyi açıklayarak şunları kaydetti:Hindistan Pakistan savaşının dışında 3 temel gelişme var. Bunlardan biri Çin ABD yetkililerinin İsviçre'de görüşmesi kararı alması. Bunu piyasalar çok olumlu karşıladı. İkinci faiz indirimine gitti. Bazı makroihtiyadı tedbirlerde gevşeme karar aldı. Asya borsalarının güne bir miktar olumlu başlamasında bir başka gerekçe ise FED'in faiz kararı. Orada da sabit bırakması yönünde bir kanaat oluşmuş durumda.